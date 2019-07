Reggio Calabria – Spari, rapina e panico al Lidl, commando fugge col bottino

Condividi

E’ un’altra mattinata in cui la cronaca di Reggio Calabria parla di una rapina, in pieno giorno ed in una zona molto trafficata.

Stavolta ad esserne vittima è il Lidl sito in viale Calabria. Secondo quelle che sono le ricostruzioni un commando di due uomini avrebbe atteso il momento opportuno per entrare in azione e tentare la rapina.

Dopo aver sottratto la somma che dal supermercato avrebbe dovuto essere condotta al di sopra del portavalori (circa 45.000 euro) dietro minaccia al vigilantes che era incaricato del passaggio, hanno provato a forzare il mezzo con dei colpi d’arma da fuoco.

Inevitabile il panico tra la gente, ma per fortuna il bilancio parla di nessun ferito.

I due uomini si sono dati alla fuga, le forze dell’ordine stanno provando a rintracciarli.

I rilievi della Scientifica sono in corso per provare a rintracciare indizi utili all’identità degli autori del gesto criminoos.