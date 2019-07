Rapina al Tiberio Evoli di Melito Porto Salvo: rubato incasso dei ticket sanitari.

Condividi

Nei giorni scorsi, dei malviventi hanno compiuto una rapina al presidio ospedaliero “Tiberio Evoli” di Melito Porto Salvo, rubando l’incasso dei ticket sanitari. A renderlo noto è la Uil Fpl.

Il sindacato, in una lettera ai commissari straordinari dell’Asp di Reggio Calabria chiede “in capo a chi ricade la responsabilità per non aver posto in essere quanto necessario per mettere in sicurezza i locali, l’incasso e l’incolumità del personale addetto al versamento delle somme economiche incassate” e “quali adempimenti si intenderanno assumere alfine di evitare che quanto avvenuto a Melito si possa verificare presso l’Ufficio di Locri e nei vari Uffici similari sparsi sul territorio dell’ASP”. “Il deposito del danaro afferente l’Ufficio Ticket di Locri – si legge nella missiva del Uil – da tempo per problemi di sicurezza non viene effettuato”.

“Quanto esplicitato nella presente nota appare di una gravità assoluta, pertanto si chiede, altresì, quale iniziative si stanno adottando per risolvere tali criticità da cui discende l’elevato rischio per la incolumità fisica e la vita degli operatori”.