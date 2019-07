Psichiatria, martedì 30 nuovo sit-in di protesta

Condividi

L’ultimo sit-in di protesta non ha dato i frutti sperati, così il Coolap coordinamento lavoratori psichiatria) torna a presidiare la sede ASP di via Diana per ottenere ciò che gli spetta. Martedì 30 alle ore 9.30, gli operatori del settore psichiatrico faranno sentire ulteriormente la propria voce, considerando la ‘sordità’ dei commissari ai problemi presentati nei giorni scorsi, nonostante il coinvolgimento della Prefettura.

La rabbia monta, così come confermato dallo stesso Coordinamento in una nota: “Martedì protesteremo nuovamente di fronte la sede dell’ASP, perché vogliamo che i nostri diritti vengano rispettati. Non siamo stati ancora ascoltati e questo ci fa infuriare, pretendiamo che il nostro lavoro venga riconosciuto e soprattutto onorato. Stiamo lavorando inoltre con Catanzaro per quanto riguarda i posti letto, è nostro obiettivo ottenere presto un incontro”.

Coo.la.p.

Giuseppe Foti

Vincenzo Barbaro

Filippo Lucisano