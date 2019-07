Proclamato lo stato di agitazione dei tirocinanti calabresi

Condividi

Vista l’assenza di dati certi in relazione ai tirocini formativi e, nello specifico per i tirocini in essere in Enti Pubblici e Aziende Private;

Rilevata la difficoltà di reperire le risorse economiche necessarie per il prosieguo dell’attività formativa in essere;

Considerata l’assenza di comunicazione da parte della Regione Calabria nei confronti dei Tirocinanti;

Vista l’imminente scadenza dei tirocini in essere,

la scrivente Organizzazione Sindacale CSA Regioni Autonomie Locali – Dipartimento Nazionale Precari e Politiche del Lavoro,

C H I E D E

Che vengano forniti i dettagli finanziari relativi ai fondi disponibili ed alla discrepanza rilevata, già segnalata a mezzo nota prot. n. 368/19/pr. del 9 luglio 2019 inviata tramite posta elettronica certificata, tra i fondi totali stanziati e certificati da INPS pari a 290.600.849 euro e l’ammontare dichiarato dal presidente Oliverio, in data 24/11/2017 con prot. n.368171/siar, pari a 305.825.053 euro.

Tali dati presentano una evidente incongruenza per circa 15 milioni di euro.