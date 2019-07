Pride, Falcomatà: ‘Reggio Calabria deve essere questo’

Condividi

“Vorrei che Reggio fosse la città dei diritti. Perché i diritti “aggiungono” non “tolgono” niente a nessuno”.

Esordisce cosi Giuseppe Falcomatà, nel suo intervento su Facebook, in merito al Pride che ha avuto luogo nel sabato di Reggio Calabria.

“Una città -prosegue – in cui le differenze siano fonte di ricchezza, una città rispettosa degli altri, in cui ognuno possa sentirsi libero di amare chi vuole senza doversi nascondere o aver paura di essere deriso o giudicato.

La festa di oggi, colorata, pacifica, allegra, è uno straordinario messaggio di pace e libertà.

Reggio deve essere questo: una città in cui “nessuno si senta escluso, mai”.

Oggi c’erano tanti ragazzi, c’erano tanti genitori, c’erano anche tante persone anziane che probabilmente da giovani hanno sofferto una società in cui era meglio passare per pazzi che dire liberamente di essere gay.

Ecco io sono qui oggi per testimoniare la mia vicinanza a chi ancora si sente discriminato e per lavorare per una città che metta al centro le persone in quanto esseri umani”.