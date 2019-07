Pon metro a Reggio Calabria: firmato il Protocollo tra Camera di Commercio e Comune

Condividi

Con la firma del Protocollo presso la Sala Giunta di Palazzo San Giorgio tra il sindaco del Comune di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana si è dato oggi concreto avvio a un percorso di cooperazione e confronto interistituzionale in tema di digitalizzazione, innovazione, valorizzazione dei sistemi territoriali nonché di rafforzamento delle strategie di crescita e sviluppo da realizzarsi entro il prossimo triennio.

“Un percorso che è da assimilare a una cornice che avrà contorni sempre più definiti e un unico comun denominatore: la sinergia, strumento di metodo e garanzia di efficacia delle azioni ”- dichiara il sindaco Giuseppe Falcomatà.

“Da oggi la cooperazione diviene la metodologia strutturata destinata alla programmazione delle strategie di crescita del territorio e la gestione condivisa di progetti di sviluppo – afferma l’assessore Giuseppe Marino attuatore del Pon Metro a Reggio Calabria – un risultato che è frutto di un percorso costruito nel tempo per tante azioni del Pon Metro riguardanti gli assi che investono l’ambito del sociale e dell’agenda digitale”.

Il protocollo infatti sarà applicato già partire dalle azioni in corso messe in campo dal Pon Metro nell’ambito dell’impiego dei fondi strutturali europei 2014/20. Eccone alcuni: l’organizzazione di un Tavolo di Partecipazione istituzionale dove saranno discusse le tematiche a livello complessivo e generale, promosse congiuntamente dalla Camera di Commercio e dal Comune di Reggio Calabria, con il coinvolgimento della Città Metropolitana, la realizzazione di Focus Group territoriali in diverse aree della città metropolitana finalizzati a sensibilizzare e mappare le risorse per la costruzione condivisa di percorsi di valorizzazione dei territori, per giungere a un coinvolgimento più ampio e diffuso di tutti i soggetti, istituzionali e non, che vogliano cooperare all’interno delle azioni messe in campo con il PON METRO; la realizzazione di convegni, manifestazioni, eventi di levatura nazionale ed internazionale finalizzati alla diffusione dei risultati raggiunti ed alla creazione ed al potenziamento di reti relazionali che possano rompere l’isolamento territoriale e proiettare le iniziative realizzate o da realizzare su ampi scenari.

Al fine di agevolare e di potenziare le azioni intraprese con il PON Metro, la Camera di Commercio di Reggio Calabria metterà a disposizione del Comune di Reggio Calabria il proprio strumento informativo di valorizzazione territoriale. Consentirà infine al Comune di Reggio Calabria l’uso e la diffusione del proprio marchio di qualità rivolto agli operatori della ristorazione e alla certificazione della qualità degli operatori turistici.

Tali strumenti saranno utilizzati per potenziare l’analisi di contesto e per meglio qualificare gli strumenti digitali, quali ad esempio il portale http://turismo.reggiocal.it il nuovo portale del turismo della città di Reggio Calabria presentato nei giorni scorsi.

“Dal 2017 abbiamo avviato un percorso di partenariato istituzionale per la valorizzazione turistico-culturale del territorio, che oggi con la sottoscrizione di questo protocollo si rafforza ancora di più – dichiara il Presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana. Ora più che mai l’obiettivo prioritario di tutti i partner è quello di accrescere ulteriormente il coinvolgimento degli operatori, delle associazioni, dei territori, per costruire un sistema capace di attrarre, accogliere e “fare innamorare” i viaggiatori che arrivano nella punta dello stivale“.

Il protocollo operativo costituisce attuazione della scheda intervento RC 5.2.1.b “Azioni di supporto al confronto interistituzionale e partenariale” del PON Città Metropolitane 2014-2020 per la città di Reggio, già licenziato con Delibera di Giunta n.102 del 10 giugno 2019