Per il quarto anno la “Domenica del Cuore” fa tappa a Villa San Giovanni

Condividi

Domenica 14 luglio 2019 è la data che ha segnato questo evento atteso e tanto apprezzato soprattutto dalle fasce deboli e vulnerabili della cittadina villese e dai comuni dell’Area dello Stretto, che da anni usufruiscono del check-up cardiologico completo, garantito dalle eccellenze della cardiochirurgia Capitolina facenti parte del’Associazione “Dona la Vita con il cuore” rappresentata dal Prof. Massimo Massetti, Direttore dell’ area cardiovascolare e di Cardiochirurgia del Policlinico A. Gemelli di Roma con la partecipazione del Prof. YamumeTshomba Primario chirurgia vascolare Policlinico Gemelli e del Prof Nino Amodeo Primario di cardiochirurgia dell’ Ospedale Bambino Gesu’

L’Associazione “Dona la vita con il cuore”, opera nel campo dell’assistenza sociale e sanitaria per la lotta alle malattie cardiovascolari acute e croniche con iniziative che spaziano dalla cura del malato alla ricerca scientifica presso il Policlinico Universitario A. Gemelli. L’Associazione, realizza ogni mese un ambulatorio medico specialistico itinerante, offrendo visite mediche gratuite a che si trova nel bisogno e non ha la possibilità di curarsi. Persone che vivono ai margini della società, come extracomunitari, disabili e sempre più italiani che non possono più permettersi le visite e le cure.

Grande supporto per l’iniziativa, la collaborazione dei numerosi volontari del comitato CRI di Vallata del Gallico guidato dal Presidente Dott. Diego Coppola ( con la speciale partecipazione del comitato CRI di Gioia Tauro) che con abnegazione, impegno e professionalità hanno supportato l’equipe di esperti per tutta la realizzazione dell’evento, l’Associazione “Dona la Vita con il cuore” e l’Assessorato alle politiche Sociali e sanità del comune di Villa San Giovanni, guidato dall’Ass. Mariagrazia Richichi.

Soddisfatto dell’ottima riuscita dell’inizitiva, il Prof. Massimo Massetti in una dichiarazione afferma “ grande successo per questa giornata di screening cardiologico organizzato con la collaborazione della CRI di Vallata del Gallico e dell’Ass . “Dona la Vita con il cuore” di Roma; una giornata molto intensa che ha visto realizzare circa 60 visite per pazienti adulti e pediatrici. Il risultato è stato molto soddisfacente ed è caratterizzato anche dall’aver diagnosticato in due casi, situazioni di importante rilevanza in quanto i pazienti sono stati inviati, uno in pronto soccorso per un sospetto di “ischemia miocardica” e l’altro indirizzato al centro di eccellenza di Reggio Calabria in cardiologia e cardiochirurgia per un approfondimento diagnostico ed il proseguimento del percorso di cura; tutti i membri delle due associazioni coinvolte in collaborazione con la municipalità ospitante, hanno lavorato in sinergia e la giornata si è conclusa nella soddisfazione generale”.

A concludere il Presidente CRI Dott. Diego Coppola, che afferma “il successo dell’evento è dovuto alla sinergia tra associazioni umanitarie, che pongono al centro i bisogni dell’individuo , promuovendo stili di vita sani e sicuri. Sono queste le iniziative che ci rendono orgogliosi della nostra MISSION a favore delle persone vulnerabili portando in alto il principio di umanità.”

Infine esprime un particolare ringraziamento all’Ass. “Dona la Vita con il cuore” , e ai Volontari CRI , i quali con dedizione e passione a favore delle fasce deboli onorano l’Emblema di Croce Rossa.