Nuovi collegamenti tra Reggio Calabria e le Isole Eolie

“A seguito del protocollo d’intesa sottoscritto il 14 giugno u.s. a Palazzo dei Leoni a Messina finalizzato ad assicurare la continuità territoriale tra le due sponde dello Stretto e, per il solo periodo estivo, tra l’Aeroporto dello Stretto e le Isole Eolie, la compagnia di navigazione Liberty Lines, dopo diverse riunioni e interlocuzioni con RFI e Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, ha comunicato gli orari di partenza (8:50 e 12:30) delle nuove corse di collegamento tra il Porto di Reggio Calabria e Lipari e ritorno da Lipari (10:40 e 15:05) con arrivo a Reggio Calabria rispettivamente alle 12:20 e 16:45”.

A darne notizia, è il consigliere regionale Domenico Battaglia, nella qualità di presidente della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto. “Il protocollo è stato siglato e voluto fortemente dalla Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto, d’intesa con la Regione Siciliana, la Regione Calabria e le Città Metropolitane di Reggio Calabria e Messina, e la SACAL – Società Aeroportuale Calabrese S.p.A. , Liberty Lines S.p.A. e l’ATAM – Azienda Trasporti per l’Area Metropolitana di Reggio Calabria. L’obiettivo – spiega Battaglia – è assicurare la nuova offerta di mobilità veloce, per il periodo estivo, tra l’aeroporto di Reggio Calabria e le Isole Eolie con benefici in favore dello scalo dello Stretto in termini di flussi di passeggeri e di turisti per le Città Metropolitane di Reggio Calabria e Messina.

Le corse saranno disponibili dal venerdì al lunedì a partire dal due agosto e fino al quindici settembre 2019. Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso l’integrazione dell’Area dello Stretto in tema di mobilità e trasporti che vede le due Regioni Calabria e Sicilia in prima fila e protagoniste di una politica di conurbazione tra le Città Metropolitane di Reggio Calabria e Messina”.

Aggiunge Battaglia: “In tema di istituzione dell’Area integrata dello Stretto, mi preme ricordare l’accordo, già sottoscritto il primo marzo 2019 a Palermo, dalle due Regioni Calabria e Sicilia, dalle due Città Metropolitane di Reggio Calabria e Messina e dalla stessa Conferenza permanente interregionale per l’Area dello Stretto. Voglio ringraziare per l’impegno profuso e la collaborazione istituzionale l’ing. Carmelo Rogolino di RFI – Direzione Marittima – e il Comandante della Capitaneria di Porto – Direzione Marittima di Reggio Calabria , C.P. Giancarlo Russo, rappresentato al tavolo istituzionale dal Comandante Lo Presti.

Per il prossimo anno – conclude Battaglia- si sta pianificando un intervento di ristrutturazione e messa a norma del pontile dello scalo aeroportuale di Reggio Calabria per consentire, sin dal mese di giugno e per tutto il periodo estivo, il collegamento diretto con le Isole Eolie per renderlo stabile e operativo nel tempo”.