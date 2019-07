Musica – Valentina Balistreri vince il “Premio Anacapri Bruno Lauzi”

Condividi

Valentina Balistreri vince il “Premio Anacapri Bruno Lauzi – Canzone d’autore” emozionando tutto il pubblico e la giuria . Suonera’ al grande Premio dei Premi del MEI25 di Faenza il 5 ottobre! Porta a casa anche il Premio Cora e Cover.

Valentina Balistreri è stata selezionata per la finale con il brano inedito “Ho attraversato”, scritto insieme a Fabio Curto e arrangiato da Checco Pallone. Un brano dalle sonorità mediterranee, con parole profonde e aree internazionali, un singolo che preannuncia l’uscita del nuovo disco della cantante scritto in collaborazione con tanti autori del sud Italia. Un progetto originale che vuole raccogliere collaborazioni importanti e brani inediti scritti con e per Valentina. Oltre al suo inedito, l’artista calabrese con sangue siciliano, ha reinterpretato un brano del ricco repertorio del grandissimo Bruno Lauzi, “Piccolo uomo” brano interpretato anche dalla grande Mia Martini, un ulteriore omaggio alla nostra terra.