Motta San Giovanni – Insediata al Comune Commissione straordinaria di liquidazione

Nominata con DPR del 21 giugno 2019 si è insediata In data 8 luglio 2019 a Palazzo Alecce,sede del Comune di Motta San Giovanni, la Commissione straordinaria di liquidazione, che si propone come obiettivo quello della gestione della fase successiva alla dichiarazione di dissesto finanziario.

Della Commissione Straordinaria ne fanno parte il dottor Pasquale CRUPI, il dottor Luciano CARIDI e la dottoressa Antonina SURACE.E’ stato redatto apposito verbale dell’insediamento all’interno del quale sono state indicate le procedure iniziali.

L’organo straordinario di liquidazione, nei prossimi giorni prenderà possesso diidonei locali individuati come sede di lavoro in loco.

La Commissione, in ossequio all’art. 252 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, avrà tutti i poter previsti dall’art. 253 del testo unico per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti finalizzare alla estinzione dei debiti dell’ente relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2018 e dovrà provvedere allarilevazione della massa passiva, alla acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali e alla liquidazione e pagamento della massa passiva.

Presidente della Commissione è stato nominato all’unanimità il dottor Luciano CARIDI.