Mimmo Lucano: “Carola una storia simile alla mia”

Condividi

“E’ una storia simile a quella di Carola. Per me è stata una missione quotidiana quella di stare vicino a queste persone”.

Così l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano in collegamento con la trasmissione “In onda” condotta su La 7 da Luca Telese. “Mi sento umanamente vicino alla comandante della Sea Watch. Come lei, dice Lucano, io ho cercato di far prevalere la sensibilità umana e per me è diventata una mission quotidiana stare vicino alle persone che sono arrivate. Abbiamo costruito una piccola comunità globale. ”

GUARDA QUI IL SERVIZIO