Milano – Reggio Calabria ‘volo dirottato’, esplode la rabbia

Era atteso alle 19.30 a Reggio Calabria il volo che sarebbe partito attorno alle 17.45 da Milano Linate. Si tratta del BV2121.

Blue Panorama ha, invece, comunicato agli imbufaliti passeggeri che avrebbero dovuto raggiungere lo Stretto, che il volo era stato annullato.

‘Volo dirottato’ si legge sul sito ufficiale dell’aerostazione reggina.

Niente paura, chiunque voglia raggiungere la Calabria potrà farlo comunque. Arrivando, però, a Lamezia e con il volo in partenza dalle 20.10.

Questo, naturalmente, ha fatto montare la rabbia di quanti si vedono impossibilitati a raggiungere a Reggio Calabria e dovranno ripiegare su un aeroporto a oltre 100 km di distanza e con diverse ore di ritardo.

Per l’ennesima volta si verifica un fatto che, quantomeno, svaluta il Tito Minniti, il cui futuro fa sempre paura e per il quale ci aspettano risposte più concrete di quante non ne siano arrivate negli ultimi tempi.