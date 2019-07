Medici di base, Siclari (FI): “Basta ritardi, urge bando”

Condividi

“La mancanza ormai cronica di medici pone l’intero comparto della sanità a rischio. Se da un lato le intenzioni del Ministro Bussetti lasciano intravedere uno spiraglio sul mantenimento delle borse per il corso di formazione in Medicina Generale dall’altro non posso che esprimere un forte disappunto sul ritardo della pubblicazione del bando. Come sempre il Governo continua a fare annunci senza alcun seguito concreto. Siamo già in una situazione di emergenza e la necessità di formare nuovi medici non può attendere ulteriori slittamenti, si passi dalle parole ai fatti”. Lo ha dichiarato il senatore forzista Marco Siclari, raccogliendo l’allarme lanciato dal presidente Fnomceo Filippo Anelli.