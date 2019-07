Maria Antonietta Rositani ha ripreso a respirare da sola

Condividi

Maria Antonietta Rositani, la 42enne reggina ricoverata a Bari dallo scorso marzo, dopo che l’ex marito Ciro Russo ha provato a darle fuoco in via Frangipane a Reggio Calabria, nonostante si trovi ancora in condizioni gravi, come riporta LaCNews24, ha ripreso a respirare autonomamente.

Tra sabato e domenica ha registrato un aggravamento repentino delle proprie condizioni di salute a causa di un blocco gastrointestinale che le aveva compromesso anche i polmoni. La donna era stata operata d’urgenza, indotta in coma farmacologico ed intubata. Questo pomeriggio, secondo quanto rivelato da LaCNews24, Maria Antonietta respira da sola.