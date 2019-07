“Mala Sanitas” – Condannati medici di ginecologia degli Ospedali Riuniti

Condividi

Regge l’impianto accusatorio nel processo “Mala Sanitas”. Il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato ginecologi, anestesisti e ostetriche dell’ospedale Bianchi-Melacrino-Morelli nell’ambito dell’inchiesta che andò a scoperchiare gravi colpe da parte dei sanitari con la sistematica manomissione delle cartelle cliniche per celare errori e negligenze.

La pena più pesante è stata inflitta a Daniela Manuzio, con 6 anni e 2 mesi di reclusione. Poi le condanne a 4 anni e 9 mesi per Pasquale Vadalà, a 4 anni e 8 mesi per Alessandro Tripodi, 4 anni e 6 mesi Filippo Luigi Saccà. 4 anni di reclusione, invece, per Antonella Musella e Maria Concetta Maio. Tre anni per Giuseppina Strati, 2 anni e 3 mesi per Luigi Grasso. Assolti Annibale Maria Musitano e Mariangela Tomo.