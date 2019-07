Locri (RC) – Grande attesa al “Sunset Festival”. Si balla con Albertino e Klingande

Condividi

di Grazia Candido – Sono giovani imprenditori con un obiettivo comune: far crescere il proprio territorio divulgando all’esterno un’immagine diversa, di una Calabria costruttiva ed inclusiva, pronta ad investire per creare sviluppo. Ad illustrare i grandi eventi della rinomata kermesse “Sunset festival”, presso il Malavenda Cafè, questa mattina, il titolare “Le Club” Davide Monteleone e l’organizzatore dell’evento Claudio Reitano.

A moderare l’incontro, la giornalista Giusy Ciprioti che ha subito evidenziato “la caparbietà ma anche la voglia di ragazzi che hanno trasformato nel tempo, un evento come il “Sunset Festival” non solo in un momento di aggregazione e spensieratezza con grandi nomi del panorama mondiale della musica ma anche, un modo nuovo di creare imprenditoria sul territorio di Locri”.

“Volevamo investire in questa terra e volevamo rappresentare una realtà imprenditoriale capace di realizzare idee e progetti che potessero tirar fuori il meglio di questa Calabria – esordisce Monteleone – La bontà del progetto si è vista sin da subito, sono dieci anni che lavoriamo ininterrottamente per la riuscita del festival, con un percorso evolutivo graduale. Locri è diventato un centro di interesse e gli appuntamenti artistici che la coinvolgono sono molto conosciuti non solo al Sud. Non siamo gli unici imprenditori della Calabria che investono ma il settore su cui noi abbiamo puntato non è semplice”.

Il titolare de “Le Club” rimarca le potenzialità della “Calabria che non è solo quello che in poche occasioni appare ma è molto di più. E’ una terra che merita tanto ma ha bisogno di più supporto da parte delle istituzioni”.

Si sofferma sul programma del festival iniziato già dallo scorso 21 luglio e si concluderà il 25 agosto, l’organizzatore Reitano che ricorda gli attesi appuntamenti del 4 agosto con Albertino, l’11 agosto con Davide Ruberto e il 18 agosto con Klingande disc jockey e produttore discografico francese.

“Per Locri, questo tipo di spettacolo sarà un veicolo importantissimo – conclude Reitano – Albertino non ha bisogno di presentazioni, è uno dei migliori dj degli ultimi 40 anni nel panorama musicale italiano e, insieme a tutti gli altri, sarà un compagno di viaggio speciale. Non volevamo rimane confinati nel territorio, desideriamo portare il nostro prodotto fuori per fare conoscere il volto di una terra abile a sfruttare le sue risorse, le sue energie, i suoi professionisti. E il Sunset festival è questo: un modo nuovo di imprenditoria giovanile”.

Per ulteriori informazioni sul festival è possibile contattare i numeri 328.9736480, 393.1885001 oppure la pagina Facebook Sunsetleclub.