Le ali di Colette Miller in un murale nel centro storico di Martone

Condividi

Da qualche settimanasu una parete del centro storico di Martone è apparso un paio di alidi angelo dalle dimensioniumane.Il dipinto, realizzato personalmente dall’assessore comunale alla Cultura, Renzo Calvi, riproponel‘idea progettuale originale della streetartistamericana Colette Miller.

Il Global AngelsWings Project nasce nel 2012partendo dall’Artsdiscrict di Los Angels, la città degli Angeli. Grazie a questo singolare progetto le persone possono interagire semplicemente scattandosi una foto con la schiena al muro. “Lo scopodell’artista – spiega lo stesso amministratore comunale – è quello di far ricordare all’umanità che noi siamo gli angeli della terra”.Colette Miller ha dipinto ali in tutto il mondo.In Italia ce ne sono solo due realizzate a Palermo. Sul web il progetto sta spopolando grazie all’ashtag #angelwings e ad oggi si possono contare oltre 550mila fotografie scattate in giro per il mondo. “Il nostro augurio – dice ancora l’estroso assessore comunale Renzo Calvi – è che un giorno, perché no, Colette Miller possa venire a Martone e realizzare un murale tutto per noi”.