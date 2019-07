La terza edizione del Reggio Karaoke Festival

Condividi

Sono aperte le iscrizioni per il Reggio Karaoke Festival, l’evento dedicato all’amato fenomeno musicale giapponese che torna con la sua terza edizione, alla ricerca di nuove voci e talenti del territorio.

Il Reggio Karaoke Festival, imperdibile appuntamento dell’estate reggina, è organizzato da “Allegra Tribù – Animazione e Spettacolo” e “L’Animazione Eventi” con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e il supporto tecnico di Progetto 5, Video e Radio Touring.

La partecipazione alla competizione canora è totalmente gratuita ed è aperta per tutti i coloro che hanno compiuto almeno il 16° anno d’età. Il concorso vedrà sfidarsi dilettanti canori in una gara che coinvolgerà, per tutta l’estate, la Città dello Stretto, Palmi e Condofuri.

A settembre, per l’appuntamento finale, si tornerà a Reggio Calabria, dove ricchi premi attenderanno chi riuscirà a raggiungere il podio. Per il primo classificato è messo in palio un premio in denaro di 500,00 euro.

Per partecipare al Reggio Karaoke Festival, conoscere il regolamento e tutti i dettagli del concorso basta inviare una mail all’indirizzo reggiokaraokefestival2019@gmail.com , telefonare al numero 339.4782007 oppure seguire la pagina ufficiale Facebook: Reggio Karaoke Festival 3 Edizione – @reggiokaraokefestival – https://www.facebook.com/reggiokaraokefestival/