La reggina Leonardi (Pd) attacca Jerry Calà: ‘Cretino senza talento’, è bufera

Condividi

La reggina Anna Rita Leonardi, dirigente del Parito Democratico, è stata protagonista di un tweet che ha scatenato una vera e propria bufera a livello nazionale.

Sul suo profilo si definisce Reggina, napoletana di adozione, dirigente del Pd, già candidata a sindaco di Platí, blogger dell’Huffington Post, juventina, baglioniana, troisiana”.

Cosa la lega ad un attore di fama nazionale? Jerry Calà aveva rilasciato un’intervista in cui lamentava che non lavorasse più perché non odorasse a sufficienza di “sinistra”.

Le parole, evidentemente, non hanno suscitato la simpatia della Leonardi che ha twittato in maniera dura contro l’attore

“Quella sottospecie di comico fallito – ha scritto . di # JerryCala ci dice che il cinema non lo vuole perché “non odora di sinistra”. Tranquillizzatelo. Il cinema non lo vuole, semplicemente, perché è un cretino senza talento”.

Quella sottospecie di comico fallito di #JerryCala ci dice che il cinema non lo vuole perché “non odora di sinistra”.

Tranquillizzatelo.

Il cinema non lo vuole, semplicemente, perché è un cretino senza talento. — Anna Rita Leonardi (@AnnaLeonardi1) 25 luglio 2019

Il tweet, in poco tempo, è finito alla ribalta nazionale per i toni e la dirigente è stata travolta da una serie di insulti che lei stessa ha denunciato sempre attraverso il suo profilo Twitter.