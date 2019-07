La Cardiochirurgia del G.O.M. di Reggio Calabria ad un convegno a San Francisco

Condividi

È per il terzo anno consecutivo che la Cardiochirurgia di Reggio Calabria presenta il proprio lavoro di ricerca ad un prestigioso evento internazionale che, sembra, ormai, essere diventato un appuntamento immancabile per il Centro Cuore Reggino.“Flow Distribution Analysis In Peripheral VA ECMO By InterpositionGraft”,è il titolo del lavoro presentatoalla 65° edizione della conferenza annuale dell’ASAIO (American Society for ArtificialInternalOrgans), svoltosi a San Francisco, California, USA, dal 26 al 29 Giugno scorso.

“Vorrei cogliere l’occasione – dice il Dr Fratto, Direttore della Cardiochirurgia del GOM, gia cardiochirurgo dell ‘Ospedale Niguarda di Milano e con esperienza ventennale di trapianti di cuore e polmone- per elogiare, ancora una volta, il lavoro svolto da tutto il personale sia medico che infermieristico di tutto il Centro Cuore e per ribadire la buona sanità che l’Ospedale offre alla propria regione. L’obbiettivo è stato realizzato in collaborazione con due laboratori di ricerca calabresi e grazie al lavoro costante dei miei colleghi considerando che progetti come questi, vengono portati avanti senza finanziamenti e al di fuori dell’orario di lavoro. Infatti la ricerca presentata è il frutto dell’attivitàsu pazienti in shock cardiogeno trattati nel nostro Centro in emergenza con una sofisticata macchina artificiale di supporto cardiocircolatorio e con una tecnica chirurgica alternativa a quella comunemente utilizzata.”Una buona notizia per la sanità calabrese, visto che quest’anno il GOM reggino era, insieme al Politecnico di Milano,a rappresentare l’Italia in questo prestigioso evento internazionale su organi artificiali e trapianti.

La Direzione Strategica dell’Ospedale esprime soddisfazione per l’ultimo riconoscimento internazionale ottenuto dal Centro Cuore a conferma che oggi l’Ospedale reggino è in grado di trattare, con i fatti, tutte le patologie cardiovascolari secondo gli standard più elevati evitando così fughe, spesso ingiustificate, fuoriRegione.