Incendio nel porto di Gioia Tauro, in fiamme una gru

Condividi

Ancora un incendio al porto di Gioia Tauro. Questa volta a prendere fuoco è stata un gru in fase di smontaggio.

Intervento dei vigili del fuoco, per fortuna non ci sarebbero feriti ma solo danni alle strutture. L’area è quella a Sud del porto interessata da lavori di smantellamento di tre gru ormai in disuso da tempo e che verranno presto sostituite.