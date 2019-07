Il Lions Club “Area Grecanica” ha celebrato l’annuale passaggio delle Campana

Condividi

Ha visto la partecipazione di una numerosa rappresentanza degli altri Club Lions della Provincia di Calabria e del Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà, la cerimonia in cui è stato proclamato nuovo Presidente, per l’anno 2019-2020, l’avv. Mario Plutino, il quale ha ricevuto la Campana dal past President dott. Fortunato Iaria.

La cerimonia ufficiale che si è tenuta alla presenza del Past Governatore Antonio Fuscaldo, Mario Plutino, Fortunato Iaria, Past Governatore Domenico Laruffa, e del Presidente di Zona Viviana Cozzupoli, è stata anche l’occasione per salutare l’ingresso dei novi soci Eliana Carbone, Giuseppe Rotta, Antonio Pirrello, Giuliana Barberi, Stefania Isola.

Il Past President Fortunato Iaria, nella sua relazione introduttiva, ha rimarcato l’impegno dei soci che, sentendosi parte integrante della grande famiglia dei Lions che comprende oltre un milione e mezzo di associati nel mondo, ha portato, in questi anni, anche in riva allo Stretto un contributo di solidarietà e di attivismo civico e solidale per dare aiuto soprattutto ai più bisognosi in una società che ha sempre più bisogno di di atti concreti di altruismo disinteressato e di un impegno culturale che porti beneficio alla società. Ha inoltre ringraziato il Sindaco Falcomatà per la sensibilità e la sollecitudine della sua azione nel sostenere l’azione dei Club Lions. Da parte sua il Sindaco Falcomatà ha ricambiato i ringraziamenti ricordando l’ultima iniziativa, promossa dal Lions Club “Area Grecanica” che ha consentito di dedicare una delle vie centrali della città al grande Salvatore Quasimodo, poeta premio Nobel e cittadino di Reggio Calabria per un lungo periodo negli anni del dopoguerra.

Nel ricevere la Campana, ringraziando per la stima e la fiducia accordatagli, il nuovo Presidente Mario Plutino ha auspicato che l’impegno di solidarietà e culturale, che vedrà impegnati i soci ed il nuovo Direttivo, composto dal Primo Vice Presidente Barbara Pellicone, dal Secondo Vice Presidente Giovanna Cusumano, dal Terzo Vice Presidente Giovanni Cuzzocrea, dal Segretario Marcello Barberi, dal Tesoriere Federica Iracà e dal Cerimoniere Pietro Stilo, posso essere mosso da una partecipazione corale di tutti i soci che potranno contribuire così a continuare e far progredire i già lusinghieri risultati raggiunti negli anni passati.