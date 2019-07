Hospice a rischio chiusura. Cgil: “Solidarietà ai lavoratori, fare chiarezza”

Condividi

“L’Hospice ‘Via delle Stelle’ è l’unica struttura che in provincia di Reggio Calabria, con i suoi 10 posti letto e con il servizio di assistenza domiciliare eroga ai malati oncologico terminali quelle cosiddette “cure palliative” che rendono meno difficili i momenti di sofferenza per gli ammalati e per i loro familiari.

Non è questo il momento, per questa organizzazione, di entrare nel merito dei rapporti intercorsi tra l’Associazione, che regge amministrativamente la struttura e gli enti pubblici, che con il sistema dell’accreditamento assegnano alla struttura stessa il compito di erogazione di servizi unici nel loro genere. Sicuramente ci aspettiamo chiarezza. “In questa sede vogliamo manifestare la nostra piena e convinta solidarietà a tutti i lavoratori dell’Hospice che anche in questo momento, in cui viene messo in discussione il loro futuro lavorativo, così, come del resto hanno fatto in altri momenti difficili della struttura, quando tardava per più mesi l’erogazione degli stipendi, hanno continuato a prestare la loro attività con professionalità e umanità, nascondendo dietro un piccolo sorriso quelli che potrebbero essere i loro problemi personali. Invitiamo tutti i soggetti interessati a dipanare al più presto, ma fino in fondo, i nodi che debbono portare alla risoluzione economica dell’Hospice, senza escludere, se necessario, la chiamata alle responsabilità individuali.

L F.P. e la CGIL sollecitano tutti i soggetti interessati ad attivare qualsivoglia attività perché l’Hospice continui a svolgere la propria attività. Continuando a seguire in modo vigile l’evolversi degli eventi, si fa anche appello alla cittadinanza a difendere una struttura unica nel suo genere”. E’ quanto si legge in una nota della Cgil e della Fp Cgil Reggio Calabria – Locri.