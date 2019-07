Grande successo per il Premio Nazionale ‘Reggio Calabria Day’

Condividi

Un altro eccezionale successo è stato riscosso dall’Associazione Turistica Proloco Città di Reggio Calabria in occasione della 16^ edizione le Premio Nazionale “Reggio Calabria Day”, una manifestazione che ogni anno premia esponenti dell’imprenditoria reggina e quelle personalità che hanno partecipato a valorizzare e promuovere le risorse artistico-culturali che si sono distinti per il loro impegno a favore della crescita economica della nostra Città, in Italia e nel Mondo.

L’evento patrocinato dal Consiglio Regionale della Calabria,Comune di Reggio Calabria e Camera di Commercio ha avuto una proficua collaborazione e sinergia tra il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria Nicola Irto, il Sindaco della Città Giuseppe Falcomatà e il Presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana. Il prestigioso riconoscimento – nato nel 2004 dall’impegno del Presidente Pino Tripodi e del suo staff durante i produttivi anni di attività alla guida della Pro Loco – si è svolto nella gremita sala dello storico palazzo della Camera di Commercio di Reggio Calabria alla presenza di un gremito pubblico l’Associazione Turistica “Pro Loco città di Reggio Calabria , ha deciso di “puntare” sull’imprenditoria; un vero e proprio vanto per la nostra Città che può pregiarsi di essere la terra natia di tantissime eccellenze spesso riconosciute anche fuori i confini nazionali ma che purtroppo, altrettanto spesso, il loro ineguagliabile lavoro è bistrattato dalla nostra stessa società o soffocato dalla burocrazia.

L’obiettivo principale della Pro-loco Città di Reggio Calabria è quello della – valorizzazione del territorio del reggino facendo giungere flussi turistici in Città così come sostiene il Patron del Premio Pino Tripodi che, sorretto dal suo staff , spiega come il “Reggio Calabria Day” sia nato per celebrare la ricorrenza della nascita della Città di Reggio Calabria Questo ennesimo “compleanno” della città (Reggio secondo gli storici sarebbe stata fondata esattamente nel 730 a. C.), continua orgogliosamente a ribadire il senso vero di questo “ambito premio”, ossia riconoscere l’alto valore di artigiani, imprenditori e uomini e donne che con il proprio lavoro portano avanti le tradizioni della nostra città, valorizzando la storia, i prodotti e la cultura della nostra Terra in tutto il mondo.

All’iniziativa, presentata da Benvenuto Marra, ha partecipato con entusiasmo il Consigliere Comunale Emiliano Imbalzano che ha portato i saluti dell’Amministrazione ed ha pubblicamente elogiato tutti per la validità dell’iniziativa, complimentandosi con ognuno dei premiati ha fatto notare come essi, con il duro lavoro che giornalmente compiono, rappresentino il vero fulcro della nostra economia, lodando la manifestazione che è, senza dubbio, positiva per la crescita della Città e perciò è importante promuoverle in primis dall’Amministrazione.

Per l’edizione 2019 sono sette i professionisti d’azienda e altri sei coloro che hanno portato alto il valore culturale fuori dai nostri confini regionali. Entrando nel merito delle motivazioni che hanno portato a tali scelte, il presidente Pino Tripodi con il prezioso staff dall’Associazione Pro-Loco città di Reggio Calabria ha inteso premiare .