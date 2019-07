Gioiosa Ionica come un grande dj set

È proprio questa l’idea degli organizzatori dell’edizione 2019 della Festa della Birra che si svolgerà a Gioiosa Ionica in Piazza Vittorio Veneto.

L’8 agosto il GIOIOSA BEER VILLAGE si trasformerà in un incredibile discoteca gratuita 8all’aperto con la partecipazione di Oyadi, dj ormai affermata e conosciuta, e sotto i riflettori per il suo ultimo ed apprezzato singolo. Musica quindi ma soprattutto birra, rappresentata a livello locale dal Birrificio Limen a cui si affiancheranno marchi da tutto il mondo, come la scozzese Belhaven o l’inglese Green King.

Chi poteva essere scelto per fare gli onori di casa? Semplice: i più famosi youtubers del momento, Enzuccio e il Pancio capaci di milioni di visualizzazioni per ogni pillola online della loro straripante comicità. Risate quindi assicurate e anche un importante vetrina per la città che grazie a loro sarà conosciuta da molti dei loro fans.

Quindi una macchina organizzativa che impegna ormai da settimane diverse persone nella promozione dell’evento a livello provinciale e regionale e che arricchisce il programma estivo del Comune di Gioiosa Ionica, unendosi ad eventi ormai collaudati come tra gli altri Gustando il Borgo ( 12 e 13 Agosto 2019) e la Sagra del Pezzo duro (19 agosto).

Amministrazione, Proloco e operatori street food quindi da tempo hanno pianificato l’evento e investito in un programma che prevede anche due cover band dedicate a 883 (6 agosto) e Vasco Rossi (7 agosto).

Rimane solo adesso al pubblico bere, mangiare, cantare e soprattutto ballare!!!