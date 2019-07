Gemellaggio artistico tra le stazioni di Reggio Calabria Centrale e Santa Caterina

Condividi

L’Associazione Incontriamoci Sempre, nel vedere i bellissimi lavori di rinnovo della stazione di Reggio Calabria centrale, accoglie con grande entusiasmo gli straordinari pannelli che richiamano le splendide immagini della nostra città e delle meravigliose opere esposte al Museo.

Un tempo luoghi più fugaci e meno indicati, oggi i sottopassi della Stazione di Reggio Calabria Centrale sembrano una vera e propria galleria d’arte, grazie alla splendida intuizione di RFI FS .

Parte quindi, dalla Stazione di Reggio Calabria Centrale, passando per la splendida stazione di S.Caterina, il messaggio del “Gusto del Bello” per tutta la Calabria, una terra che deve ripartire dalle proprie bellezze paesaggistiche e naturalistiche, soprattutto sul versante turistico. Naturalmente tutte le componenti devono remare in senso positivo e verso la stessa direzione, mettendo tanto impegno, passione ed amore per far crescere e sviluppare le ricchezze di una terra che è stata la culla della Magna Grecia.