FlixBus – Dal Reggino primi collegamenti con Gallipoli e Pescara

FlixBus continua a investire sul Reggino e amplia la rete di collegamenti col territorio grazie alla partnership con l’azienda Chiappetta Turismo e Bus. Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Gioia Tauro sono ora collegate senza cambi con Gallipoli e varie altre città pugliesi, con alcune mete balneari della costa ionica in Basilicata e persino con Pescara.

L’obiettivo è quello di offrire un servizio di mobilità sempre più capillare ai passeggeri in partenza dal Reggino, agevolando, al tempo stesso, i flussi di visitatori in arrivo sul territorio. La collaborazione con Chiappetta Turismo e Bus è in linea col modello collaborativo tipico di FlixBus, che unisce innovazione e tradizione per offrire sempre ai passeggeri il miglior servizio.

Dal Reggino verso nuove mete balneari e città d’arte, tra siti UNESCO e tramonti mozzafiato

Tra le principali novità che interessano il Reggino, si segnalano, innanzitutto, i primi collegamenti tra Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Gioia Tauro con Gallipoli, capitale del divertimento in Salento e meta sempre più popolare tra i giovanissimi, ora a portata di autobus ogni giorno con biglietti che partono da 22,99 €.

Chi non vuole rinunciare al mare, ma alla movida notturna di Gallipoli preferisce la tranquillità di una passeggiata sul bagnasciuga al tramonto, può optare per una vacanza in una delle località di mare della costa ionica in Basilicata: dalle tre città partono infatti corse dirette verso Nova Siri, Policoro, Scanzano Jonico e Metaponto.

Gli appassionati dell’arte e del turismo culturale potranno invece raggiungere Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, e varie destinazioni pugliesi rinomate per il loro patrimonio storico e museale: Bari, Trani, Taranto e Lecce. Sono inoltre collegate con Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Gioia Tauro anche Molfetta, Bisceglie, Barletta, Cerignola, Foggia e Pescara.

Di particolare interesse per l’estate sono infine le corse per Brindisi, dove raggiungere il porto senza stress e proseguire in traghetto alla volta della Grecia.

I nuovi collegamenti in partenza da Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Gioia Tauro sono prenotabili, come sempre, sul sito www.flixbus.it, tramite la app dedicata e presso le agenzie di viaggio affiliate; chi viaggia a bordo degli autobus verdi potrà usufruire di servizi aggiuntivi quali prese elettriche e Wi-Fi gratuito, oltre che naturalmente della toilette.