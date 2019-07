Escalation di furti nelle chiese nella Locride, il vescovo Oliva: ‘Gesti vili

Condividi

Il vescovo di Locri-Gerace, monsignor Francesco Oliva, esprime il proprio dispiacere per i ripetuti furti sacrileghi che si registrano nelle chiese della Diocesi.

“Rincresce ricevere ancora una volta notizie di furti commessi nelle Chiese: a quello delle corone della statua della Madonna di Portosalvo a Siderno si aggiunge quello di ‘un’ancora devozionale’ che si trovava nella chiesa parrocchiale di Riace Marina. Si tratta di gesti vili, ancor di più perché toccano simboli della devozione del nostro popolo, che ne diviene l’offeso principale. Al furto di matrice sacrilega si aggiunge la sottrazione di monete dalle apposite cassette per le offerte collocate nelle stesse chiese. C’è sempre chi ricorre a questi espedienti per racimolare qualche spicciolo, dimenticando che ciò che si sottrae sono le piccole offerte dei fedeli destinate ai bisogni della chiesa e degli stessi poveri. Eppure, presso ogni parrocchia opera un Gruppo Caritas che interviene per le necessità più urgenti ed al quale si può sempre fare riferimento, senza andare a commettere gesti così riprovevoli”.

Come comunità diocesana preghiamo il Signore affinché gli esecutori di questi furti si ravvedano, restituiscano gli oggetti trafugati e chiedano perdono per il loro gesto.