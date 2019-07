Eleonora Gaggero in Calabria per presentare il suo libro

Condividi

Dal 5 AL 7 luglio l’attrice e autrice di talento Eleonora Gaggero sarà in Calabria tra Reggio Calabria, Lamezia e Siderno per presentare il suo ultimo romanzo per ragazzi L’ultimo respiro, Fabbri Editori. Una storia tra il romance e il thriller ricco di colpi di scena che, come ha scritto nella fascetta Anna Todd autrice di After, è da leggere tutto d’un fiato.

Eleonora non ha ancora raggiunto la maggior età eppure ha già collezionato grandi successi, in TV con le serie Alex & Co. e Scomparsa e poi al cinema con Federico Moccia, nella moda e a teatro col musical Bulli stop e ovviamente nella letteratura per ragazzi avendo alle spalle ben due bestseller, Se è con te, sempre e Dimmi che ci credi anche tu da 50 mila copie vendute.

Presto la Gaggero debutterà anche come doppiatrice nel film di animazione La Famiglia Addams accanto a Loredana Berté e Raul Bova.

Durante il tour calabrese, una delle mete preferite dall’autrice, Eleonora incontrerà moltissimi ragazzi e firmare loro le copie del libro. A seguire le tappe dettagliate:

VENERDÌ 5 LUGLIO – ore 18 – REGGIO CALABRIA

Libreria Nuova Ave – Corso Garibaldi, 206

SABATO 6 LUGLIO – ore 19 – LAMEZIA TERME

Libreria Tavella – Via Crati, 17

DOMENICA 7 LUGLIO – ore 18 – SIDERNO

Mondadori Bookstore – Centro Commerciale La Gru – Strada Statale 106 Km 106