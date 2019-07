Dati Anac su interdittive, Berna e Siclari: “Riforma urgente, strumento inadeguato”

Condividi

I presidenti di Ance Calabria, Francesco Berna, e di Ance Reggio

Calabria, Francesco Siclari, esprimono “forti perplessità” dopo la

recente pubblicazione del report dell’Anac sulle imprese colpite da

interdittive antimafia.

“Il fatto che, nel periodo 2014-2018, il 27%

delle misure abbia riguardato aziende calabresi e l’esponenziale

incremento delle sanzioni – sostengono i rappresentanti dei costruttori

edili – sono indici di un’evidente anomalia che può essere spiegata solo

con l’inadeguatezza di uno strumento datato e ormai inadeguato a

contrastare l’economia criminale”. Secondo Berna e Siclari, “i dati

riportati dall’Autorità nazionale anticorruzione sembrano condannare

definitivamente l’economia del nostro territorio e, di riflesso,

l’intera società calabrese a un marchio d’infamia. Non possiamo

accettarlo”.

I presidenti di Ance Calabria e della Territoriale reggina chiariscono:

“Da parte nostra è piena la consapevolezza della necessità di punire in

maniera ferma l’economia mafiosa ma, al tempo stesso, abbiamo a più

riprese sollecitato una riforma dello strumento dell’interdittiva,

ritenendolo inefficace e sproporzionato nei suoi ‘effetti collaterali’.

Abbiamo più volte chiesto alla politica una riforma normativa che

attribuisca a tale procedimento natura giurisdizionale e non

amministrativa, rilevate le conseguenze estremamente gravi che possono

arrivare fino alla morte dell’azienda. E abbiamo sollecitato la massima

cura nella gestione delle imprese sottoposte a interdittiva per

salvaguardare i livelli occupazionali e, in secondo luogo, l’avviamento

delle stesse”.

La questione centrale, secondo Berna e Siclari, è che “il procedimento è

puramente indiziario e si basa su informative di polizia, nelle quali

sono richiamati fatti che non hanno rilevanza penale e che non possono

in assoluto ‘certificare’ l’infiltrazione mafiosa dell’azienda”.

“L’interdittiva, per come configurata dal legislatore dell’epoca,

avrebbe dovuto essere adottata ‘cum grano salis’. Oggi si è trasformata

invece in una spada di Damocle che pende sulla testa degli imprenditori,

‘colpevoli’ di avere il fornitore sbagliato o di bere un caffè con

qualcuno di cui non sono tenuti a conoscere né le parentele, né il

casellario giudiziale. E allora occorre intervenire con urgenza.

Altrimenti rischiamo di dire all’Italia che tutta l’economia calabrese è

inquinata, con ripercussioni devastanti sull’attività delle imprese,

sulla reputazione della regione e soprattutto sui livelli occupazionali.

Lasciare le maestranze senza lavoro significa fare un grande favore alla

‘ndrangheta”.

In questo senso, concludono Francesco Berna e Francesco Siclari,

“esprimiamo sincero e profondo apprezzamento per le recenti

dichiarazioni del procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri e

del sostituto procuratore Stefano Musolino su una materia così

controversa. I due magistrati hanno dimostrato grande equilibrio,

ragionevolezza e attenzione verso l’economia sana di un territorio

difficilissimo, esposto alle infiltrazioni mafiose. Per questo noi

imprenditori avvertiamo la responsabilità di riaffermare ancora una

volta il principio di legalità, rivendicando l’esigenza di salvaguardare

l’economia sana, fondata sulle regole del mercato”.