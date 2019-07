Costruisce muro e veranda a casa sua nel Parco d’Aspromonte, denunciato

Condividi

Lunedi scorso, nell’ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio,finalizzato alla repressione dei reati ambientali e coordinato dal Reparto Carabinieri parco nazionale Aspromonte di Reggio Calabria,

i militari della stazione Carabinieri parco di San Giorgio Morgeto hanno denunciato in stato di libertà un pensionato incensurato poiché, in località “Monte Trepidò – Catorella” di Molochio, all’interno del perimetro del Parco, ha costruito una veranda coperta a ridosso della propria abitazione di oltre 30 metri quadrati e un muro in blocchi cementizi lungo circa 6 metri in assenza di qualsivoglia titolo autorizzativo.

La struttura è stata posta a sequestro e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.