Consiglio regionale, vicenda Hospice di Reggio Calabria in commissione Vigilanza

La Commissione speciale di Vigilanza presieduta dall’on. Giuseppe Ennio Morrone, ha dedicato la seduta odierna ad una serie di audizioni.

“La Commissione – ha detto Giuseppe Ennio Morrone a conclusione della seduta – ha fatto propria all’unanimità la richiesta reiteratamente avanzata dal collega Carlo Guccione di impegnare il presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, e il presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto, affinché essi richiedano agli amministratori della Sorical spa l’elenco del personale assunto, i dati dei consulenti, i lavori in corso e l’albo delle imprese impegnate in tali lavori. L’organismo che presiedo – ha continuato Giuseppe Ennio Morrone – ha inoltre audito il dirigente generale del dipartimento della Salute, dottor Antonio Belcastro, il dirigente dell’Asp di Reggio Calabria, dottor Domenico Carbone e il presidente della Fondazione Hospice ‘ Le Stelle’, dottor Vincenzo Trapani Lombardo. Dagli interventi – ha sottolineato il presidente Morrone – è emersa la volontà dell’Asp e della Regione Calabria dir coprire le rette maturate in base ai ricoveri nella struttura per le cure palliative di Reggio Calabria, e già da domani, a seguito di un incontro tra le parti interessate e il dipartimento della Salute a Catanzaro, saranno affrontate le modalità per la prosecuzione del rapporto tra l’Hospice e la Regione Calabria”.”Infine – ha concluso Morrone – la Commissione ha audito i rappresentanti regionali del sindacato Ugl, che hanno contestato la loro non convocazione al tavolo della firma del contratto decentrato di lavoro per il settore idraulico-forestale da parte della Regione, richiesta che la Commissione si farà carico di inoltrare al dipartimento preposto”.

Ai lavori della Commissione hanno contribuito i consiglieri: Nicolò, Neri, Pedà, Romeo e Guccione.