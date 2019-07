Chiusura Hospice, Siclari: “Centro di eccellenza, ho contattato il Ministro”

«L’imminente chiusura dell’Hospice fondazione “Via delle stelle” non può passare inosservata e ad essere posto sotto i riflettori è il silenzio assordante che da oltre un anno circonda una struttura di eccellenza che, nonostante tutti gli ostacoli, ha erogato un servizio continuo garantendo assistenza ai malati e alle loro famiglie.

È una realtà unica nel territorio reggino e non può assolutamente chiudere senza avere risposte da parte della commissione prefettizia. Prima il Commissario Massimo Scura, poi Saverio Cotticelli e, infine la commissione, nessuno ha mai risposto agli svariati solleciti che la fondazione ha inoltrato affinchè venisse regolarizzata la posizione contrattuale della struttura che, da febbraio 2019 attende il rinnovo del contratto».

Il Senatore Marco Siclari non intende assistere inerme alla chiusura dell’ennesima realtà sanitaria positiva della Calabria e, tentando tutte le vie possibile per scongiurare la fine di questa realtà, ha già contattato il Ministro per metterla al corrente di quanto sta accadendo sperando in un intervento risolutivo.

«In una terra che brama assistenza sanitaria adeguata è impensabile lasciare morire realtà sane e riconosciute pienamente come indispensabili. Non lascerò che l’ennesima struttura chiuda per l’inerzia o, come ho detto più volte, l’inadeguatezza dello strumento commissariale. Esistono tantissime missive che testimoniano come tutti gli organi competenti fossero a conoscenza della situazione e, nonostante tutto, dopo mesi di richieste nessuno si è preoccupato di regolarizzare i contratti o, quantomeno, dare delle risposte alla fondazione che da tempo fa riferimento alle sue sole forze per poter garantire il servizio. Ho già contattato il Ministro della Salute Grillo per metterla al corrente di quest’ennesimo fatto grave che riguarda la sanità calabrese affinché contatti la struttura commissariale per risolvere il problema prima possibile. Se il Ministro ha davvero a cuore le sorti di questa terra, non permetterà questa ingiustizia nei confronti di chi sta vivendo il periodo più difficile della propria esistenza», ha concluso il senatore azzurro.