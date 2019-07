Chiara Francini presenta la sua ultima creazione letteraria: “Un anno felice”

Condividi

Chiara Francini, attrice e scrittrice, dopo il successo di “Non parlare con la bocca piena” e “Mia madre non lo deve sapere”, torna in libreria con un nuovo romanzo, “Un anno felice”.

“Questa è la storia di Melania, lunghi capelli mossi color castagna e due sopracciglia pennellate alla Rossella O’Hara, abita in centro a Firenze con la sua amica Franca. Potrebbero sembrare due studentesse fuori sede. In realtà sono solo due ragazze fuori corso cui finora il tanto studio ha portato arguzia e cultura, ma non un principe azzurro. Per Melania, però, tutto cambia in un giorno di maggio, in cui si ritrova a pagare un caffè ad Axel, un giovane straniero atterrato lì da chissà quale altro mondo. Ha un volto da etrusco, ma è svedese. Corre, ma non è in fuga. Stenta a rispondere, ma non perché gli manchino le parole. La bellezza sfacciata di Firenze e il cuore colorato di Melania danno esca al fuoco dell’amore, un calore che a lei scoppia dentro e che lui desidera da sempre. Poi, si sa, la passione s’impone sulla vita: perciò, quando Axel deve ritornare in Svezia, Melania decide di seguirlo, lasciando tutto, lavoro, amici, rassicuranti consuetudini e quotidiane certezze. Ma come distinguere il volto del vero Amore, quell’amore che è una tela da tessere insieme? E come non lasciarsi confondere da fantasmi evanescenti e dalla proiezione dei propri sogni?”

Chiara Francini è nata a Firenze e cresciuta a Campi Bisenzio, è un’attrice di teatro e cinema e una scrittrice. Chiara Francini si cimenta in una prova narrativa più ambiziosa percorrendo l’evoluzione di un amore che prende una piega sbagliata, una trappola spietata in cui tante donne cadono accecate da sentimenti sinceri e dai veli dell’autoillusione. Ne scaturisce un racconto magnetico, con un formidabile crescendo drammatico, personaggi convincenti e una prosa originale che definiscono Chiara Francini come una scrittrice vera e matura. Per Rizzoli ha pubblicato romanzi bestseller. A dialogo con l’autrice ci saranno Angela Carmela Punturi scrittrice e poetessa e Annalisa Giannotta, attrice, cantante artista. Al termine dell’iniziativa l’autrice incontra il pubblico e firma le copie del libro che è disponibile da subito anche presso il Club per l’Unesco a Gioiosa Jonica. Oltre al patrocinio dell’Amministrazione Comunale, l’evento è organizzato in collaborazione con il Lions Club di Roccella Jonica, lunedì 22 luglio 2019, ore 21:00.