Caffè letterari Rhegium Julii: Mariolina Venezia presenta Rione Serra Venerdì

La scrittrice Mariolina Venezia, premio Campiello 2007 con il romanzo Mille anni che sto qui (Einaudi) e sceneggiatrice di fiction per “La squadra“, “Don Matteo” e numerose altre serie televisive, sarà il prossimo ospite dei Caffè Letterari del “Rhegium Julii”.

Giorno 15 luglio alle ore 21.15, presso il Circolo del tennis “Rocco Polimeni”, l’autrice presenterà al pubblico reggino il suo ultimo libro: Rione Serra Venerdì (2018, Einaudi) e avrà come sponsor d’eccezione i Lions Club Host e Magna Grecia.

Rione Serra Venerdì (in semifinale al Premio Giorgio Scerbanenco 2018), è un romanzo ambientato a Matera, stessa località raccontata nei due precedenti gialli (diventati una fiction su Rai 1 in onda nella prossima stagione televisiva).

Il romanzo è travolgente, vede ancora una volta protagonista la PM di Matera Imma Tataranni e descrive indagini turbolente con gradevole ironia in un contesto storico-ambientale che Mariolina Venezia racconta con accurata cura e con un studio ricercato.

Il brigantaggio, la questione meridionale, si intrecciano con pagine di storia poco note e prendono vita dopo decenni di buio e oblio.

È proprio attraverso il giallo letterario, stile molto apprezzato dai lettori, la scrittrice mescola tematiche molto attuali alla storiografia contemporanea come la società, la famiglia, la giustizia, la scuola raccontando con leggerezza una terra poco conosciuta come la Basilicata.

La narrazione, attraverso i personaggi protagonisti del giallo, travolgerà il lettore regalando immagini e profumi di una terra straordinaria ricca di storia, di buon cibo, di luoghi incantevoli con panorami mozzafiato.