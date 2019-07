Bovalino (RC) – Premio Letterario “Mario La Cava”: al via la terza edizione

È ufficialmente partita la terza edizione del Premio Letterario “Mario La Cava” con la pubblicazione del bando e i dettagli per la partecipazione al concorso. Il Premio intitolato allo scrittore di Bovalino, organizzato dal Comune in collaborazione con il Caffè letterario “La Cava”, quest’anno è declinato sul tema del viaggio. La Cava, nella dimensione del viaggio, ha coltivato conoscenza, confronto, apertura verso il mondo e, soprattutto, esperienza e narrativa. “Il viaggio. Percorsi vissuti, narrati e immaginati” è il tema, comunque ampio e sfaccettato, che fa da filo conduttore per la partecipazione al Premio.

Possono concorrere le opere in lingua italiana, romanzi o raccolte di racconti, pubblicate per la prima volta a far data dal primo ottobre 2018 fino al 13 settembre 2019.

Una apposita Giuria qualificata, composta da cinque giurati scelti tra critici, letterati e scrittori, sarà nominata dal Comune di Bovalino e dal Caffè Letterario “La Cava”. Alla Giuria toccherà il compito di valutare le opere pervenute al concorso e di inviare al Comune di Bovalino le proprie decisioni di voto. Le prime tre opere con il maggior punteggio andranno in finale. Nella cerimonia conclusiva, che si terrà il 14 dicembre 2019, i cinque giurati con voto segreto decreteranno il vincitore.

Le opere dovranno pervenire alla segreteria del Premio, presso il Comune di Bovalino, entro il 13 settembre 2019.

Vincitore della prima edizione, nel 2017, Claudio Magris.

Nel 2018, ha conquistato il primo posto Maria Pia Ammirati con il romanzo “Due mogli – 2 agosto 1980” (Mondadori). Ospite speciale della serata finale, nel dicembre scorso, Goffredo Fofi, autore della prefazione all’opera “I fatti di Casignana” di Mario La Cava, ripubblicata da Rubbettino.

Una borsa di studio sarà assegnata fra gli studenti che frequentano le Scuole Secondarie di Secondo Grado oppure studenti che abbiano prodotto studi o tesi di laurea, dimostrando competenze nell’ambito della scrittura o nello studio della letteratura meridionale, con particolare riferimento alla figura e all’opera di Mario La Cava. Anche in questo caso la domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 13 settembre 2019.

Il bando e il regolamento del concorso, con tutti i dettagli per la partecipazione, sono scaricabili sul sito del Comune www.comune.bovalino.rc.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0964/672313 oppure scrivere all’indirizzo email amministrativa.bovalino@asmepec.it. Tutte le info delle tre edizioni su premiolacava.wordpresss.com.