Blitz contro le cosche della Piana di Gioia Tauro – I NOMI

Questa mattina, nelle province di Reggio Calabria, Bologna e Aosta, i carabinieri del ComandoProvinciale di Reggio Calabria, con il supporto dei reparti territorialmente competenti,hanno dato esecuzione adun’ordinanza di custodia di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Procura distrettuale diretta dal dott. Giovanni Bombardieri, nei confronti di:

FACCHINIERI Giuseppe, nato a Cittanova (RC), il 02.02.1960 CHEMI Giuseppe, nato a Taurianova (RC), il 10.03.1960 RAFFA Roberto, nato a Taurianova (RC), il 06.12.1975 FACCHINIERI Vincenzo, nato a Cittanova (RC), il 09.01.1967 FACCHINERI Giuseppe, nato a Cittanova (RC), il 16.05.1970 RASO Michele, nato a San Giorgio Morgeto (RC), il 17.06.1962 RASO Vincenzo, nato a San Giorgio Morgeto (RC), il 13.01.1953; RAFFA Giorgio, nato a San Giorgio Morgeto (RC), il 19.04.1970 RAFFA Vincenzo, nato a San Giorgio Morgeto (RC), il 04.11.1976; FAZARI Tommaso, nato a San Giorgio Morgeto (RC), il 12.08.1960; SORBARA Giuliano, nato a San Giorgio Morgeto (RC), il 14.04.1973; SORBARA Raffaele, nato a San Giorgio Morgeto (RC), il 12.10.1969; AGOSTINO Mario Gaetano, nato a Carpanzano (CS), il 06.05.1944 (agli arresti domiciliari).

tutti accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso (per il solo FACCHINERI Giuseppe, anche estorsione aggravata dal metodo mafioso), in qualità di appartenenti alla cosca “FACCHINERI”di Cittanova e alla locale di San Giorgio, organizzazioni di matrice ‘ndranghetisticariconducibili al mandamento tirrenico della provincia di Reggio Calabria.

L’attività investigativa, convenzionalmente denominata “ALTANUM”, è stata avviata dai carabinieri della Compagnia di Taurianova – coordinati dal Procuratore Aggiunto Calogero Gaetano Paci e dal Sostituto Procuratore Gianluca Gelso – a seguito delle risultanze dell’indagine “CRIMINE”che, nel 2010, avevanosancito l’esistenza, a San Giorgio Morgeto, di una locale con a capo AGOSTINO Mario Gaetano, oggi 75enne. Sebbene assolto dall’accusa, il materiale acquisito nell’ambito di quel procedimento penaleha consentito ai Carabinieri di Taurianova di avviare una più specifica attività investigativa, volta ad individuare i presunti appartenenti alla locale di San Giorgio e a comprovarne la loro attuale operatività.

In particolare, serrate attività tecniche e dinamiche hanno permesso ai reparti dell’Arma di documentare:

l’operatività attuale della cosca “FACCHINERI” di Cittanova e della locale di San Giorgio, facendo luce sul ruolo ricoperto dai rispettivi sodali (per la prima, diretta F ACCHINIERI Giuseppe detto “il professore” , il fratello FACCHINIERI Vincenzo , RAFFA Roberto , basista in Valle d’Aosta e cognato dei FACCHINIERI, CHEMI Giuseppe , FACCHINERI Salvatore e FACCHINERI Giuseppe detto “scarpina” , che per conto della cosca si occupava anche di estorsioni nel territorio reggino; per la seconda, al cui vertice si conferma il nominato AGOSTINO Mario Gaetano , i suoi nipoti SORBARA Raffaele e Giuliano , i fratelli RASO Michele e Vincenzo , da tempo punto di riferimento della locale in Valle d’Aosta, i fratelli RAFFA Vincenzo e Giorgio , cognati dei RASO, e FAZARI Tommaso );

la proiezione delle due consorterie nel territorio valdostano, ove risultano risiedere svariati soggetti originari di San Giorgio Morgeto, risultati collegaticon alcuni degli odierni indagati;

la disponibilità,in capo ad entrambi i sodalizi, di armi e munizioni, funzionali all’imposizione della volontà mafiosa attraverso il sistematico ricorso a minacce, estorsioni e danneggiamenti.

I ruoli degli indagati nell’ambito della cosca“FACCHINERI” e dellalocale di San Giorgioed i rispettivi interessi illeciti sono emersi nell’ambito delle indagini che hanno documentato la “fibrillazione”generatasi nel 2011 tra i due sodalizi,entrambi determinati a mantenere il proprio predominio nel territorio di San Giorgio Morgeto, nell’ambito della quale è maturatol’omicidio di RASO Salvatore, esponente della locale di San Giorgio ucciso il 16 settembre 2011 in località Sant’Eusebio del comune di San Giorgio Morgeto, nei pressi della sua abitazione.

Dalle modalità esecutive dell’efferato fatto di sangue – nei confronti della vittima sono stati esplosi 10 colpi di “pallettoni”, uno dei quali alla nuca – e dagli esiti dei preliminari accertamenti era emerso sin da subito che lachiave di lettura del grave delitto non fosse da ricercare in un isolato episodio dicriminalità comune ma in un ben più ampio ed articolato contesto di criminalitàorganizzata.

Alla base dell’agguato vi erano i contrasti generati dall’azione estorsiva tentata in danno due imprenditori operanti in Valle d’Aosta, ma originari di San Giorgio Morgeto, promossa da esponenti della cosca“FACCHINERI”. Per tale tentativo di estorsione, svolto mediante atti intimidatori e lettere minatorie, sono stati condannati in via definitiva FACCHINIERI Giuseppe “il professore”, CHEMI Giuseppe e RAFFA Roberto, tutti destinatari dell’odierno provvedimentoin qualità di appartenenti alla cosca“FACCHINERI”.

In particolare, in uno dei due episodi, l’imprenditore vittima dell’estorsione si era rivolto ai fratelli RASO, Michele, Salvatore e Vincenzo, cui aveva richiesto un aiuto per evitare le pretese dei “FACCHINERI”. Proprio il conseguente intervento dei RASO in favore dell’imprenditore sangiorgese li ha posti in netto contrasto con FACCHINIERI Giuseppe e i suoi sodali, gettando le premesse per l’omicidiodi RASO Salvatore.

Gli esiti delle investigazioni condotte dai Carabinieri di Taurianova – compendiate nell’odierno provvedimentoe apprezzate unitamente alle risultanze delle indagini svolte dalla DDA di Torino – hanno consentito una più approfondita chiave di lettura della vicenda estorsiva, collocandola nel contesto mafioso poiché volta, da una parte, a far conseguire ai “FACCHINERI” l’illecito vantaggio economicodell’estorsione e, dall’altra,ad affermare il principio che, pur operando in altra regione d’Italia, le attività economiche condotte da soggetti originari del sangiorgese devono dare conto alla famiglia mafiosa predominante nell’area di provenienza, i “FACCHINERI”.

Infine, nel delineare la rilevanza dei ruoli dei singoli indagati nell’ambito della locale di San Giorgio e le dinamiche interne al sodalizio, le indagini dell’Arma di Taurianova hanno permesso di evidenziare l’attualità dei collegamenti fra questi e alcuni affiliati alla locale di ‘ndrangheta operativa in Valle d’Aosta. Tale circostanza si salda coerentemente con i recenti esiti dell’indagine “GEENNA”, svolta dal ROS e dai Carabinieri del Gruppo di Aostacoordinati dalla DDA di Torino, che ha portato nel gennaio scorso all’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare a carico, fra gli altri, di 9 soggetti (alcuni dei quali originari di San Giorgio Morgeto) accusati di associazione mafiosa in quanto affiliati alla localeaostana.