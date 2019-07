Autonomia, Siclari: ‘Dove sono i governatori del Sud? Sono nauseato’

Condividi

Sulla questione autonomia delle regioni interviene il sindaco di Villa San Giovanni Siclari.

“Scusate – esordisce sul suo profilo Facebook – ma stiamo assistendo all’ indignazione dei Governatori del Veneto e della Lombardia in quanto non si vuole passare l’autonomia regionale (giustamente) a discapito delle regioni del Sud”.

“Ma dove son – incalza – i Governatori delle regioni del Sud, che dovrebbero gridare la loro INDIGNAZIONE per l’ennesimo scippo che si vuole perpetrare a nostro danno?

Il Sud ha bisogno di politici che hanno voglia di lottare per la propria terra, non per la propria posizione politica.

Sono nauseato da questo assurdo silenzio”.