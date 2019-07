Assolto in appello l’ex comandante dei carabinieri Valerio Giardina

La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha assolto dal reato di falsa testimonianza il Colonnello Valerio Giardina, ex comandante del Raggruppamento Operativo Speciale di Reggio Calabria, che in primo grado era stato condannato a un anno e otto mesi dal Gup Mariarosaria Savaglio, che lo aveva punito per la deposizione resa alcuni anni fa nei processi “Meta” e “Lo Giudice”.

Secondo l’impostazione accusatoria, l’ufficiale avrebbe mentito prima nel corso delle sue lunghe deposizioni nel processo “Meta”, istruito dal pm Giuseppe Lombardo. Poi avrebbe reiterato le menzogne nel processo alla cosca Lo Giudice, curato dal pm Beatrice Ronchi. Oggi, però, l’assoluzione piena per l’ufficiale dell’Arma.