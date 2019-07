Ashley Graham, la modella curvy più famosa del mondo, in vacanza a Scilla

Ashley Graham, la modella curvy più famosa del mondo, è in vacanza a Scilla. Ashley è diventata famosa perché ha sdoganato nuovamente la bellezza delle done over size.

E’ famosa in tutto il mondo e gli oltre sette milioni di followers su Instagram raccontano quanto alto sia il livello della sua celebrità.

In questi giorni si sta concedendo una vacanza a Scilla come lo scorso anno ospite della sua “famiglia italiana” e dell’editore Bruno Iriti, suo parente acquisito alla lontana.