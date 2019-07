Appello di Klaus Davi a Francesco Pelle: “Consegnati alle forze dell’ordine”

Condividi

Il massmediologo Klaus Davi,che è anche consigliere comunale di San Luca nonché capo gruppo della minoranza nel consiglio comunale , ha rivolto tramite la sua pagina Facebook un appello a Francesco Pelle resosi irreperibile nel giugno scorso dopo una sentenza della Cassazione che rigettava l’istanza dei suoi legali contro una sentenza relativa alla Faida di San Luca .

Nel video Klaus Davi si rivolge direttamente a Pelle :”ci siamo conosciuti tramite Facebook. L’intervista che ti avevo chiesto poi non me l’hai rilasciata; ma comunque ci siamo sempre parlati con estrema franchezza. Credo che tu debba consegnarti alle forze dell’ordine e che non ci sia alternativa a questa scelta . E’ una opzione difficile, alla presenza di una condanna definitiva, ma non c’è alternativa alla legalità. Ci sono casi, penso a quello di Domenico Papalia, in cui alcune sentenze sono state revisionate. Certo, sono poche, ed è molto difficile, ma non vedo alternative a questa scelta. Ovviamente, sta a te.” https://www.facebook.com/klausdavi2/