Appello di Klaus Davi a Fincantieri: “Investa al Sud”

Il giornalista e massmediologo Klaus Davi, ospite del popolare programma televisivo “Fatti e Misfatti” condotto dal direttore Paolo Liguori su TgCom 24, è tornato in queste ore sul comunicato di Giuseppe Bono (AD di Fincantieri), uno dei migliori e più attenti manager che abbiamo in Italia, che si è lamentato di non riuscire a trovare personale per Fincantieri e di aver bisogno nei prossimi 2/3 anni di 5/6.000 lavoratori. Nel corso del programma Davi si è rivolto direttamente a Bono: «Ho qui pronti i 100 curricula da proporre a Fincantieri.

Sono 100 ragazzi e ragazze calabresi che cercano lavoro e che potrebbero lavorare per Fincantieri se solo l’azienda di Stato, invece di privilegiare le zone ricche del Paese, si accorgesse che esistono anche dei territori svantaggiati. Lo dico da giornalista ma anche da consigliere comunale di San Luca, territorio in cui tanta gente per bene aspetta che lo Stato (e la politica) battano un colpo. Sono certo che il dottor Bono, dopo il suo appello, mi incontrerà quando lo riterrà opportuno perché è una persona molto seria e ci tiene alla sua terra, come ci tengo io». Il video è visibile online sulla pagina Facebook di Klaus Davi al link https://www.facebook.com/klaus.davi.9/videos/698982483848921/ .