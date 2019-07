Andriani: “I reggini sono stanchi degli interessi personali dei politici”

Condividi

In attesa di una strategia idonea da parte del centro destra volta a conquistare gli scranni di Palazzo S.Giorgio, apprendiamo che vengono lanciate proposte che rispolverano “grandi progetti”: Water front, Area integrata dello Stretto, Ponte sullo stretto (addirittura).

Premesso c he ad alcuni dei suddetti progetti, saremmo favorevoli, reputiamo che per cambiare nell’immediato le sorti di Reggio Calabria, è innanzitutto necessario rimanere con i “i piedi per terra”: il grande progetto “urgente” che dovrà caratterizzare la futura legislatura comunale, dovrà riguardare tutta quell’attività di ordinaria amministrazione che è mancata in questi ultimi anni e che ha degradato l’immagine , l’economia e la vivibilità della città.

Acqua, strade, illuminazione, raccolta rifiuti, ordine pubblico, edilizia scolastica, verde, decoro urbano ed ancora sanità, trasporti, infrastrutture, politiche sociali, imprese e commercio, posti di lavoro, emigrazione: settori mal gestiti assieme all’incapacità di amministrare il bilancio comunale. Parlare oggi dei grandi progetti sarebbe come indossare la cravatta senza la camicia. La priorità sarà dunque occuparsi pedissequamente dell’ordinaria amministrazione per garantire i servizi di cui i reggini sono privi , allo scopo di trasformare Reggio in una città europea del terzo millennio. Un riassetto che possa riqualificare il suo naturale patrimonio storico e geografico e la sua centralità nel Sud Italia.

Non sono necessari allo stato delle cose i grandi progetti: Reggio è città metropolitana e tale deve rimanere rilanciandone il progetto attraverso l’obbligatorio adeguamento delle infrastrutture , l’affermazione della naturale vocazione di città d’arte e delle proprie risorse, per dar vita all’unico grande progetto mai realizzato: il turismo. L’industria del turismo retta dalle proprie peculiarità sarebbe la svolta.

Evitiamo quindi di abbinare alla strategia politica per il rilancio di Reggio Calabria il Ponte sullo stretto che servirebbe solo a spostare gli interessi su Villa S.Giovanni.

I reggini sono stanchi delle passerelle mediatiche di chi si presenta in questa città solo per fare il pieno di voti ed occupare cariche istituzionali, fuonzionali solo a propri interessi, che vanno dal “sistemare” le loro questioni giudiziarie al riempirsi spudoratamente le tasche.

Pensiamo piuttosto ad individuare guida e squadra competenti, qualificati, e soprattutto scevri da collegamenti e patti intrisi di affarismo personale e clientelare, falsamente ammantati dall’interesse collettivo.

Per queste ragioni il nostro Movimento non darà alcun assenso a figure rispondenti a vecchi quanto inutili protocolli e sta già lavorando alla costituzione di liste elettorali che presenterà a breve assieme al programma per la città.

Responsabile Movimento Autonomo Calabria

Gabriella Andriani