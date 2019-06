Villa San Giovanni città cardioprotetta

Condividi

Venerdì 28 giugno 2019, alle ore 15:30, presso la sede dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Villa San Giovanni, verranno donati 3 defibrillatori. Un’iniziativa che si colloca nel quadro del progetto: Villa San Giovanni Città Cardio-protetta”, fortemente voluto dal Vicesindaco ed Assessore Maria Grazia Richichi.

Una collaborazione importante quella offerta dalla MG Comunication – ha dichiarato Maria Grazia Richichi – cosi come quella già avviata con altre associazioni e aziende locali che hanno donato gli apparecchi salvavita.

Un primo defibrillatore – afferma Eugenio Colafranceschi della MG Comunication – sarà collocato,all’esterno della palestra Fitness Mania via 2 novembre, e un’’altro nei pressi divia Nazionale, n. 660, incrocio via Calì, mentre il terzonei pressidella Piazza Chiesa di Ferrito (via Valle di Canne, 2 ) nella zona nord della Città. Pertanto, i tre defibrillatori andranno ad integrarsi con quelli già presenti o che si istalleranno sull’intero territorio comunale.

Un progetto, quello cui ha dato impulso l’Assessore alla Sanità Maria Grazia Richichi, nell’ambito del quale,è prevista anche l’APP CUORE NOSTRO, che grazie al servizio di geolocalizzazione consentirà,con un semplice computer collegato in rete o uno smart phone, di individuare, in caso di emergenza,il defibrillatore più’ vicino, in maniera da raggiungerlo prontamente, anche con l’ausilio del tasto navigatore e dalla stessa App, dalla quale si potrà anche direttamente chiamare il numero di pronto intervento 118.

Inoltre, grazie alla redazione di del Piano di Localizzazione dei defibrillatori e delle teche di protezione, nonché della relativa cartellonistica (pannelli indicatori), riportanti la mappa dell’intero territorio comunale di Villa San Giovanni, già approvato dalla Giunta comunale il 20 giugno scorso, chiunque potrà individuare con facilità le posizioni dei defibrillatori, già istallati e quelli nuovi che saranno istallati, in quanto il Piano verrà periodicamente aggiornato.

“Un progetto più ampio, che coinvolge tutti dalle associazione alle aziende sino ai singoli cittadini volontari, che vengono prontamente formati in maniera gratuita da istruttori qualificati dell’Azienda Sanitaria di Reggio Calabria”. Una ’iniziativa che ha già riscosso un notevole apprezzamento, edè stata possibile,- ha dichiarato Maria Grazia Richichi – grazie alla generosa sensibilità di alcune aziende del territorio, che unitamente alle associazioni stanno collaborando attivamente e gratuitamente, con l’Assessorato alla Salute e si sono impegnate e si stanno adoperando a favore dell’interaComunità.