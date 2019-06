(VIDEO) Mimmo Lucano: “Indaghino sui mafiosi che gestiscono i rifiuti in Calabria”

A Repubblica delle Idee a Bologna, in una piazza Maggiore gremita, l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, alla vigilia dell’avvio del processo a suo carico al tribunale di Locri, interviene insieme a Francesco Merlo e Alessia Candito di Repubblica.

E torna sulle principali contestazioni della magistratura al modello di accoglienza che aveva creato ed è stato smantellato. Da quelle sulla ‘moneta’ che aveva diffuso perché i migranti potessero spendere sotto forma di buoni i soldi che spettavano loro, alle accuse sull’affidamento di due appalti per i rifiuti a cooperative in cui lavoravano migranti. E conclude con una nota di speranza: “A Riace, nonostante tutto, persone disperate continuano ad arrivare, e sono appena arrivati tre bambini. La vita continua, non si può fermare”.

GUARDA IL VIDEO