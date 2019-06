Venerdì 28 giugno Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 14/20

Condividi

È convocata per domani, venerdì 28 giugno, alle ore 10, presso l’aula Atelier dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria la sesta seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria 2014-2020 che si qualifica come importante momento di verifica e confronto sullo stato di esecuzione degli interventi comunitari previsti dall’attuale ciclo di programmazione.

A dare i saluti istituzionali saranno il magnifico Rettore università Mediterranea di Reggio Calabria Marcello Zimbone, il presidente del Consiglio regionale della Calabria Nicola Irto e il sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà.

A confrontarsi sugli elementi che contribuiscono al percorso attuativo del POR Calabria, sotto la direzione dei lavori affidata al presidente della Regione Mario Oliverio e al vicepresidente e assessore alla Programmazione comunitaria Francesco Russo, saranno i rappresentanti della Commissione Europea, Francesco De Rose della DG REGIO ed Egidio Campoli della DG EMPL, la dirigente dell’Agenzia per la Coesione Territoriale Carla Cosentino, i rappresentanti delle Amministrazioni centrali, Giuseppina Meli per la Presidenza Consiglio dei Ministri e Saverio Romano Dirigente IGRUE, l’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, i dirigenti dell’amministrazione regionale e gli esponenti del Partenariato istituzionale ed economico e sociale.

L’articolato ordine del giorno prenderà le mosse dalla esposizione dello stato di attuazione del Por con specifici approfondimenti mirati a definire le principali iniziative avviate o in corso per il 2019, la spesa sostenuta e le previsioni per il 2019 e il 2020 per ciascun asse e l’avanzamento delle strategie territoriali. Saranno inoltre presentate la Relazione Annuale di Attuazione 2018 (RAA) e il relativo quadro di efficacia, e l’informativa sull’andamento e le prospettive della IOG nel territorio. Attenzione anche per l’attuazione della strategia di comunicazione, per le attività di valutazione e di audit e per lo stato di avanzamento della II fase del Piano di Rafforzamento Amministrativo. La discussione sulla fotografia degli interventi realizzati e dei risultati conseguiti sarà completata dalle riflessioni sul prossimo ciclo di programmazione 2021/2027.

La seduta del Comitato di Sorveglianza viene preceduta, nella giornata odierna, dal consueto incontro tecnico dei componenti e dalla visita all’azienda reggina R.ED.EL capofila del progetto “PVC Upcycling” (vincitore del bando Por Calabria 2014-2020 -Asse I Azione 1.2.2.) per far conoscere un esempio virtuoso dell’impiego delle risorse comunitarie sul territorio.

Collegandosi al portale istituzionale Calabria Europa sarà possibile seguire la diretta streaming dei lavori in plenaria dell’organismo