Trapani Lombardo: “Asp non paga dall’1 ottobre, Hospice vive grazie alle donazioni”

Condividi

di Grazia Candido – “Il mio rammarico in questo momento è che le istituzioni non capiscono o non vogliono capire quale è la situazione dell’Hospice. Noi continuiamo ad essere aperti grazie alle donazioni dei cittadini ma non riceviamo alcuna erogazione dal primo ottobre nonostante le prestazioni vengano fatte, gli stipendi pagati così come le tasse”.

Il dottor Vincenzo Trapani Lombardo, presidente della Fondazione “Hospice Via delle Stelle” con un sorriso velato da un grande magone nonostante abbia questa mattina ricevuto un’importante donazione, soldi raccolti durante il “Secondo memorial Lucia per Hospice” organizzato da Angelita Racco e da Pasquale Di Lorenzo, fratello di una ex paziente della struttura sanitaria reggina dove ha trascorso l’ultimo suo mese di vita tra le cure amorevoli dei medici e operatori sanitari, non può che lanciare un grido d’allarme per proteggere e sostenere la struttura di ricovero e assistenza ai malati terminali.

“Non riceviamo un euro da parecchi mesi e viviamo grazie a queste donazioni – afferma il dottore Trapani Lombardo – Siamo allo stremo e la mia felicità si tinge di amarezza in questo momento perchè l’assegno del secondo “Memorial Lucia per Hospice” è una goccia che ci fa sopravvivere ma di quanto? Di una, due, tre settimane. Non penso sia possibile andare avanti in questa maniera. Ho chiesto incontri, sono stato a Catanzaro, ho fatto tutto quello che era nelle mie forze per cercare di sbloccare le cose ma mi ritrovo adesso, in una situazione di assoluta necessità. Il rammarico è che non ci si rende conto di quanto sia importante garantire quel poco a tutte le persone come Lucia che soffrono e vogliono andar via con la propria dignità. In questi anni, noi siamo riusciti a farlo, abbiamo garantito a tutte le persone che sono transitate qui all’Hospice, una dignità del fine vita. E’ veramente colpevole chi non fa di tutto per continuare ad assicurare questo tipo di prestazioni. Mi dispiace presentare questo aspetto negativo in un momento che, invece, dimostra l’impegno e il grande cuore di questi ragazzi e di tutta la città per la struttura, un impegno massivo che tocco quotidianamente con le donazioni che ci vengono fatte. Ma ho questo peso nel cuore che non posso non manifestare”.

Anche in vista del dissesto finanziario dell’Asp di Reggio Calabria, già sciolta per infiltrazione mafiosa, il presidente della “Fondazione Via delle Stelle” vede un “ulteriore ostacolo al proseguimento della struttura sanitaria”.

“Non chiediamo la luna ma di poter operare – aggiunge il dottore Trapani Lombardo – Non ci si rende conto che a parte le donazioni, l’unico committente è l’Asp e quello che prendiamo dall’azienda sanitaria provinciale lo distribuiamo tra tasse, stipendi e fornitori. C’è l’impegno personale ed economico di molta gente che cerca di suffragare questo stato di necessità importante. Per adesso, il mio forte ringraziamento va a Reggio Calabria, a chi ci aiuta ogni giorno a superare questa dura e difficile battaglia”.