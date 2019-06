Successo a Roccella Jonica per l’evento di beneficenza “SfliloXTe”

Pienone all’Auditorium “Unità d’Italia” di Roccella Jonica per l’evento di beneficenza “SfliloXTe” a sostegno dell’associazione “Angela Serra-Sezione Locride” che si occupa della ricerca sul cancro e si impegna per migliorare le condizioni della sanità in Calabria.

Professionisti di ogni settore sono stati “modelli per un giorno” nel gala declinato sui temi della moda con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati alle molteplici attività dell’associazione di fondamentale importanza per il diritto alla salute. Condotta da Katia Aiello e Pino Gagliano, la manifestazione, alla sua seconda edizione, si è svolta con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Roccella e ha visto sfilare gli abiti delle più eleganti boutique della zona, confermandosi tra i più importanti eventi sul territorio.

In collegamento Skype da Modena è intervenuto il prof. Massimo Federico, presidente nazionale dell’“Angela Serra”, che nel salutare e ringraziare il pubblico ha voluto ricordare la storia dell’associazione e l’importanza della prevenzione.

Molto significativi gli interventi sul palco del dott. Attilio Gennaro, responsabile dell’associazione per la Calabria, che ha lanciato il nuovo video di presentazione dell’“Angela Serra – Locride” e ha descritto il lavoro che la sezione ha svolto durante l’anno ricordando l’importanza dei servizi che la stessa offre in forma gratuita.

In passerella avvocati, commercialisti, consulenti finanziari, welfare manager, medici, dentisti, farmacisti, biologi, architetti, ingegneri, club service e nella categoria sport: Fitwalking Calabria, scuola d’equitazione “Il palazzo”, ass. arbitri Locri, Arlnold’s basket; le boutique Elegantia, Lady Amica, Gennaro/Campanella, Fabet uomo/Multarredo fashion, Antonella Italia, Pasqualino abbigliamento.

Hanno sfilato anche bambini dell’Ymca per Petit e Overkids Siderno.

Hanno inoltre partecipato la scuola di danza Dionysos di Ivana Sanci e la delegazione della squadra di calcio dell’ordine degli architetti di Catanzaro.

A sostegno dell’iniziativa la Fidapa di Roccella, il Sidus club, Ymca Siderno, Lions club Roccella, Club per l’Unesco Gioiosa Jonica, Kiwanis club Magna Grecia “Luigi Giugno”, Rotaract Locri, FAI delegazione Locride e Piana, AIGA Locri, Unione giovani commercialisti Locri e gli ordini professionali corrispondenti alle categorie in passerella.

Sponsor della manifestazione: Laterizi Archinà, Green Power, farmacia Calderone, Banca Mediolanum fbo Siderno.

Ambassadors ufficiali: Belcastro corredi 1930 Marina di Gioiosa, parafarmacia Falletti, Officine delle terre, Consorzio Terme Locri/ Antonimina, Fairy Mary, Felici da matti, Mulinum San Floro, azienda agricola Migliaccio Spina.

Media partner: Riviera, Pigreco communications, Telemia.

Sponsor tecnici: Dafne Congressi che ha fornito il servizio accoglienza hostess, A love affair di Marrapodi per gli addobbi floreali e i bouquet, Pellegrino cosmetici che ha donato parte del materiale per il trucco.

Le modelle sono state acconciate da Maison, Ladies & Gentleman, L’angolo della bellezza, Lucia revolution, e truccate dai team make-up artist Catia Marino nails, MAGICO, Segreti di bellezza, La mer.

Fotografo ufficiale dell’evento lo studio La camera chiara.

A tutti i partecipanti e al pubblico che numeroso ha contribuito alla raccolta di beneficenza il sentito ringraziamento da parte degli organizzatori e dei responsabili dell’“Angela Serra – Locride”.