Stignano (RC) – Lo “charme politico” di Nicolò conquista La Monica e Muriale

Condividi

E’ davvero difficile se non impossibile, non essere travolti dallo “charme” politico del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Alessandro Nicolò che, grazie al capillare lavoro di radicamento svolto sul territorio, sta incrementando e coinvolgendo nel partito di Giorgia Meloni preziose presenze politiche calabresi.

Il consigliere regionale ha da sempre mostrato autorevolezza, intelligenza e capacità politiche riconosciute da alleati e non, che ne apprezzano anche i suoi nobili valori di coerenza, lealtà, serietà ed onestà che dovrebbero essere la stella polare per l’agire in politica.

Probabilmente, questo suo modus operandi sta riscuotendo la fiducia di tantissimi amministratori locali che scelgono oggi di entrare a far parte della grande famiglia di Fdi.

Giuseppe La Monica, vicesindaco e Stefania Muriale, consigliere comunale, eletti nelle ultime consultazioni per il rinnovo del Consiglio di Stignano, hanno aderito a Fratelli d’Italia, condividendo pienamente il progetto politico del Coordinatore provinciale Nicolò, rispetto all’impegno profuso al servizio della gente e delle comunità, portato avanti con fermezza dallo stesso Coordinatore provinciale di FdI e che si richiama con grande coerenza ai valori e alla linea politica di Giorgia Meloni.

“Una scelta maturata con convinzione, dichiarano i due consiglieri comunali, di realizzare anche nel territorio di Stignano quei principi importanti che si richiamano alla politica di servizio, in piena sinergia con il sindaco Pino Trono e con i consiglieri di maggioranza, con i quali si lavorerà assieme per una nuova stagione volta alla rinascita del comune di Stignano”.