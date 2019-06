Sindacati: “Attivare presidio sanitario all’interno dello scalo di Gioia Tauro”

Condividi

“Non si può continuare a contare i morti sul lavoro… Oggi l’ennesimo episodio tragico che ha visto la morte di un giovane padre di famiglia Agostino Filandro, nel porto di Gioia Tauro, un tragico destino che sconvolge tutta la comunità portuale e i cittadini che lo conoscevano”. Lo scrivono, in una nota congiunta, le segreterie regionali e provinciale di Cgil, Cisl e Uil e Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt.

“L’ennesima morte sul lavoro non può essere considerata solo una tragica fatalità. Le dinamiche e le cause dell’incidente – proseguono i sindacati – sono in corso di accertamento da parte di tutte le autorità competenti. Occorre che gli organismi preposti alla vigilanza ed al controllo sui luoghi di lavoro facciano rispettare le norme sulla prevenzione e sulla sicurezza, le imprese sono chiamate alla responsabilità sociale investendo sulla sicurezza dei lavoratori. Ed a tutte le istituzioni competenti, l’attivazione di un presidio sanitario h 24 365 giorni l’anno all’interno del Porto non è più rinviabile!”.